Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilm-Kreis: Keinen Schritt weiter beim Kreishaushalt

„Da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!“, ließ Goethe einst seinen Faust sagen. Ein Satz, der auch nach vier Stunden Finanzausschuss plus einer Stunde Kreisausschuss am Mittwoch als Fazit stehen könnte. Denn geändert hat sich am Status quo der Haushaltsdebatte trotz des Sitzungsmarathons nichts. Landrätin Petra Enders (Linke) sieht ihren Haushaltsentwurf als „runde Sache“, der dringend notwendige Investitionen ermöglicht; die Verwaltung hätte lieber mehr als weniger Mitarbeiter; CDU, FDP, Freie Wähler und AfD beklagen hingegen den Stellenaufwuchs, fordern eine Senkung der Kreisumlage, lassen konkrete Änderungsvorschläge aber nach wie vor vermissen.

Drei lange Sitzungsstunden waren vergangen, als LinkeGrüneSPD-Fraktionsvorsitzender Eckhard Bauerschmidt (Linke) die Gretchenfrage stellte: „Wie haltet ihr es denn nun mit der Zustimmung zum Haushalt?“ Um sich prompt eine Absage einzufangen. „Wir bleiben bei unserer Forderung, den Zuwachs der Kreisumlage von 4,3 Millionen Euro zu halbieren“, erwiderte Lars Petermann, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Jens Dietrich (AfD) hatte „Bauchschmerzen mit einigen Personalstellen“, wollte Änderungsanträge seiner Fraktion ebenfalls nicht ausschließen. Auch CDU/FDP-Fraktionsvorsitzender Lars Oschmann (CDU) betonte, für seine Fraktion sei der aktuelle Entwurf nicht zustimmungsfähig. Halbherzig vorgebrachte Änderungsvorschläge zog er aber zurück. Man werde sie noch einmal überarbeiten. Im Fehlen der Änderungsanträge an diesem Tag aber liegt die Krux. Denn eigentlich hatten sich die Fraktionen im Dezember-Kreistag verständigt, bis zum 8. Januar ihre Anträge einzubringen, damit sie nicht nur rechtzeitig vor der nächsten Kreistagssitzung am 29. dieses Monates beraten werden können, sondern vor allem auch der Verwaltung Zeit gegeben ist, alles in den Haushalt einzuarbeiten.

Finanzausschussvorsitzender Andreas Beyersdorf (CDU) erinnerte daran, dass man bereits im Dezember eine Teilkompromiss fand. 1,3 Millionen Euro, die man an zusätzlichen Landesmitteln erwartet, werden im Haushalt eingepreist. Blieben noch rund 800 000 Euro Einsparpotenzial, welches es zu finden gilt, um die Forderung nach Halbierung des Kreisumlagenaufwuchses umzusetzen.

„Bei einem Haushalt von 186 Millionen sollte das doch machbar sein“, meinte Andreas Bühl (CDU). Lars Oschmann deutete an, wohin die Reise gehen könnte: Einsparungen bei den geplanten Investitionen. Man könne an den Planungskosten für die Mensen in den Schulen in Stadtilm, Ilmenau (Stollen) und Kirchheim sparen und die Außenanlagen-Maßnahmen am Arnstädter Förderzentrum auf zwei Jahre splitten, so seine Vorschläge. Und er stellte die geplanten 350.000 Euro für die Dachsanierung an der ehemaligen FH-Kunst in Frage. Auch Eleonore Mühlbauer (SPD) ärgerte sich: „Die vorgeschlagenen Maßnahmen betreffen vor allem Arnstadt und sind ein falsches Signal. Die CDU war schon immer südkreislastig.“

Zuvor hatte die Verwaltung drei Stunden lang einen Fragenkatalog der CDU/FDP-Fraktion beantwortet, in dem es vor allem um die geplanten Stellenneuschaffungen ging. 44 neue Stellen hatten die einzelnen Fachämter beantragt. 24 haben sie von der Kämmerei nur bekommen. „Unsere Mitarbeiter sind am Limit“, hörten die Politiker deshalb am Mittwoch öfters.

Man sehe ja die Notwendigkeit für gute Verwaltungsarbeit und wolle auch keinesfalls notwendige Investitionen behindern, bemühte sich Lars Oschmann zu versichern. Nun soll es eine Sondersitzung am kommenden Dienstag richten. Die Zeit drängt durchaus. Sollte der Kreistag am 29. Januar zu keiner Haushalts-Entscheidung finden, ist die nächste reguläre Sitzung erst am 1. April geplant. Ehe dann der Haushalt genehmigt und Ausschreibung auf den Weg gebracht wären, könnte es für manche Baumaßnahme zu spät sein. Eleonore Mühlbauer (SPD) will deshalb alle Fraktionsvorsitzenden einladen, um in nichtöffentlicher Runde ein „vom Eise befreit“ herbei zu führen.