Auch in den Herbstferien wurden Schüler zur Kinder-Kultur-Woche der VHS Arnstadt-Ilmenau kreativ. Dieses Mal finden die Workshops online statt. (Archivbild)

Ilm-Kreis. Mit Online-Workshops im Rahmen der Kinder-Kultur-Woche in den Osterferien möchte die VHS Arnstadt-Ilmenau Abwechslung zum Corona-Alltag bieten.

Ilm-Kreis: Kinder suchen in Ferien-Workshops Wege zum Glück

Unter dem Motto „Alles, was uns gut tut“ möchte die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau (VHS) Kindern und Jugendlichen eine Abwechslung zum Corona-Alltag bieten. Im Rahmen der Kinder-Kultur-Woche können Jungen und Mädchen zwischen acht und 18 Jahren in der Osterferienwoche vom 29. März bis 2. April an vier kostenlosen Online-Workshops teilnehmen und sich auf die Suche nach ihren ganz eigenen Glücksmomenten begeben.