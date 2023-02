Ilm-Kreis-Kliniken: Erste Nasen-OP unter dem Mikroskop

Ilm-Kreis. In den Ilm-Kreis-Kliniken wurde jetzt die erste mikroskopisch unterstützte plastische Nasenoperation (Septorhinoplastik) durchgeführt.

Sylvia Tresselt, neue Chefärztin für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde, hat die erste mikroskopisch unterstützte Septorhinoplastik (plastische Nasenoperation) in den Ilm-Kreis-Kliniken durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus einer Operation der Nasenscheidewand und der Korrektur des äußeren Nasengerüsts. „Unsere Nase prägt als Mittelpunkt des Gesichts nicht nur das Aussehen maßgeblich, sondern reinigt und erwärmt unsere Atemluft und beherbergt mit dem Geruchssinn eines unserer wichtigsten Sinnesorgane“, erklärt die Ärztin zu dem Verfahren.

Gerade nach schweren Unfällen oder Erkrankungen kann sowohl die Funktion als auch das Aussehen der Nase stark verändert sein. In diesen Fällen ist eine Septorhinoplastik aus funktioneller und ästhetischer Sicht sinnvoll. In den Ilm-Kreis-Kliniken kommt hierbei nun ein neu angeschafftes Mikroskop zum Einsatz. „Die mikroskopischen Operationsverfahren ermöglichen es, die Strukturen der Nase besser zu erkennen und noch gewebeschonender vorzugehen“, so die Medizinerin. „Und das kommt am Ende unseren Patientinnen und Patienten zugute, da wir Nebenwirkungen weiter minimieren können und sich die Heilungsphase verkürzt.“