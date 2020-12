Ilm-Kreis-Kliniken impfen eigenes Personal

Das Personal der Ilm-Kreis-Kliniken kann sich direkt in der Einrichtung gegen Corona impfen lassen

Auf Impfstoff, um die eigenen Mitarbeiter gegen Covid 19 immunisieren zu lassen, warten derzeit die Ilm-Kreis-Kliniken. Treffe er ein, könne sofort mit dem Impfen begonnen werden, bestätigte Unternehmenssprecherin Isabell Schlote. Geimpft werden jeder Mitarbeiter, der dies wünsche. Begonnen werde allerdings mit jenen Beschäftigten, die einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind, sich mit Corona anzustehen. Sie arbeiten unter anderem in der medizinischen Betreuung von Covid-19-Patienten, auf Intensivstation oder in der Notaufnahme.



Privatpersonen hingegen werden an den Ilm-Kreis-Kliniken nicht geimpft. Das übernehme die Kassenärztliche Vereinigung in den beiden Impfzentren, die Anfang Februar in Arnstadt und Ilmenau eröffnet werden sollen.

Wer sich hier impfen lassen möchte, muss zuvor aber über www.impfen-thueringen.de einen Termin ausmachen.