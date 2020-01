Ilm-Kreis: Kommunalpolitik erteilt Projektregierung Absage

Für die einen ist es eine unvorstellbare Kombination, während Pragmatiker bei bestimmten Themen durchaus die Chance für einen gelegentlichen Schulterschluss sehen: Auf Landesebene wird derzeit über eine Zusammenarbeit zwischen der Partei Die Linke und der CDU diskutiert.

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, daran hat auch das Wahlergebnis aus dem Ilm-Kreis einen Anteil. Denn ganz offensichtlich haben einige Wähler ihre Erststimme an Die Linke gegeben und die Zweitstimme an den CDU-Kandidaten.

Besonders deutlich wird das im Süden des Landkreises. Hier erhielt Andreas Bühl (CDU) 33,3 Prozent vor Christian Schaft (Die Linke) mit 28 Prozent. Bei der Verteilung der Landesstimmen hingegen kam Die Linke auf 33,1 Prozent, während die CDU abgeschlagen bei 20,4 Prozent und damit noch hinter der AfD mit 24,1 Prozent lag.

Klarheit statt Schlingerkurs

Von Bundestagsabgeordnetem Tankred Schipanski (CDU) erhalten Gedankenspiele über eine Liaison mit der Partei Die Linke eine Absage. „Thüringen braucht Klarheit, keine Fortsetzung des Schlingerkurses. Die Idee einer Projektregierung mag charmant klingen, ist aber am Ende nichts anderes als eine Koalition von Linken und CDU“, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung.

Die CDU in Thüringen werde dabei nur verlieren, „denn sie setzt mit diesem scheinbar beliebigen Hin und Her ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Als drittstärkste Kraft ist ihr Platz die Opposition“, meint er. In Sachfragen allerdings könnten die Christdemokraten mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung verhandeln und Kompromisse finden. Ein Beispiel ist aus Sicht von Schipanski die aktuell diskutierte Besoldung von Grundschullehrern.

Gut für Land und Leute

Für Andreas Bühl wäre die Voraussetzung für eine gelegentliche Zusammenarbeit aber ein überparteilicher Ministerpräsident. Ob Bodo Ramelow das sei, vermag er nicht zu sagen. Ein neutraler Landeschef aber wäre bei der Suche nach Mehrheiten im Parlament ein hilfreicher Moderator. „Dieser Ministerpräsident könnte nach seiner Wahl ein Kabinett aus Experten oder auch aus Parteien des Landtags benennen, die dem Ziel verpflichtet sind, Thüringen unideologisch und vor allem auf festem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung positiv weiterzuentwickeln“, sagt Bühl.

Aus seiner Arbeit als Mitglied des Stadtrats würde er es gern auf Landesebene so halten wie im Kommunalparlament von Ilmenau, wo „Vorschläge rein danach bewertet werden, ob sie gut für das Land und die Menschen sind“. Sollte ein rot-rot-grünes Minderheitenbündnis die CDU aber nur als Mehrheitsbeschaffer sehen, dem man Vorhaben aus dem eigenen Minderheiten-Koalitionsvertrag vorlegt, dann halte er dies nicht für einen gangbaren Weg. Zugleich kritisierte Bühl die aktuell stattfindenden Verhandlungen zwischen rot-rot-grün, weil es jetzt schon um die Vergabe von Posten gehe.

Linke und CDU: „absolutes No-Go“

Für Landrätin Petra Enders (Die Linke) ist eine Koalition von Linke und CDU „ein absolutes No-Go“. Die Schere in Grundsatzfragen gehe für sie zu weit auseinander, insbesondere wenn es um die eindeutige Distanzierung zur AfD gehe. „Einzig eine Minderheitsregierung unter dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ist für mich vorstellbar. Dafür hat er das klare und eindeutige Votum der Wählerinnen und Wähler bekommen“, meint die Landrätin.

In Sachfragen müsse aber eine Zusammenarbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger in Thüringen stattfinden. Dabei sehe sie auch die CDU in der Verantwortung, erklärt Enders. „Das erwarte ich übrigens auch von der CDU im Ilm-Kreis. Wir befinden uns hier schließlich in einer ähnlichen Lage wie auf Landesebene.“