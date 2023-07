Ilm-Kreis: Kostenloses Wasser und Sonnencreme für Bauarbeiter

Ilm-Kreis. Die Gewerkschaft IG BAU fordert eine „Sommer-Flatrate“ für Bauarbeiter, Fassadenreiniger oder Landschaftsbauer im Ilm-Kreis.

Eine „Sommer-Flatrate“ für Wasser und Sonnencreme auf dem Bau im Ilm-Kreis fordert die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwalt (Bau), denn Bauarbeiter, Fassadenreiniger oder Garten- und Landschaftsbauer sollen gesund durch den Sommer kommen.

„Wer unter freiem Himmel arbeitet, hat ein enormes UV-Risiko. Gefährlich ist längst nicht nur der akute Sonnenbrand. Die Haut vergisst nichts. Sie sammelt die Sonnenstunden – Jahr für Jahr: Die ständige Einstrahlung lässt die Haut früher altern und kann zu Hautkrebs führen“, sagt Ralf Eckardt, der Bezirksvorsitzende der IG Bau. Eckardt warnt außerdem davor, „die Sonne auf die leichte Schulter zu nehmen“ und fordert die Betriebe auf, sowohl Sonnencreme als auch Wasser für die Beschäftigten, die draußen arbeiten, kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Was mit der Handdesinfektion in der Corona-Pandemie geklappt habe, müsse jetzt auch beim Sonnenschutz zu schaffen sein, meint Ralf Eckhardt. „Aus Desinfektionsmittel-Spendern sollten Sonnenmilch-Spender werden. Und die muss es auf allen Baustellen geben. Das ist gut investiertes Geld der Unternehmen in den Arbeitsschutz“, sagt der Bezirksvorsitzende.

Tipps zum Schutz vor UV-Strahlung gibt es auch im Internet unter: www.bgbau.de/uv-schutz.