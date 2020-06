Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilm-Kreis: Kuschel kritisiert CDU und FDP

Heftige Kritik übt der Kreistagsabgeordnete Frank Kuschel (Die Linke) vor der nächsten Sitzung des Gremiums zu Anträgen der CDU/FDP-Fraktion. „Mit dem Ziel der Profilierung ist der Kreistagsfraktion von CDU und FDP offenbar jedes Mittel recht, selbst die finanzielle Handlungsunfähigkeit des Ilm-Kreises“, so Kuschel. Zum einen stelle die Fraktion einen Antrag auf Haushaltssperre und will bei jeder Ausgabe ab 10.000 Euro die Zustimmung des Finanzausschusses „erzwingen“. Da es sich aber um Ausgaben handele, für die es bereits Kreistagsbeschlüsse gibt, sei dafür „ausschließlich“ die Kreisverwaltung zuständig. Der Kreistag könne laut Kuschel „durchaus Haushaltssperren verhängen, aber nur nach Vorlage oder Antrag der Kreisverwaltung“. Auch dürfe keine Sperre verfügt werden, durch die Rechte Dritter betroffen seien. „Deshalb kann die Verwaltung nur für die noch freien Mittel beim Kreistag eine Haushaltssperre beantragen. Dies beträfe vorrangig noch nicht gezahlte Zuschüsse an Dritte und noch nicht begonnenen Investitionen“, so Kuschel.

Den weiteren Antrag der CDU/FDP-Fraktion, Investitionen, die erst 2021 geplant sind, bereits in diesem Jahr umzusetzen, kommentiert Kuschel so: „Also einerseits will man alle Ausgaben 2020 sperren und zugleich zusätzliche Investitionen in Millionenhöhe beantragen. Selbst ein Laie erkennt hier die Widersprüchlichkeit.“