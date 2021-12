Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises hat am Dienstag, 7. Dezember, 171 Abstriche durchgeführt.

Ilm-Kreis-Landrätin: Klinikpersonal an der Belastungsgrenze

Ilm-Kreis. Die Corona-Zahlen im Ilm-Kreis steigen stetig an.

Die Situation im Ilm-Kreis beruhigt sich nicht. Täglich steigen die Zahlen der Neuinfektionen, damit die Inzidenz und die Hospitalisierung. Das Gesundheitsamt des Kreises ermittelt zu 1735 bestätigten, aktiven Corona-Fällen.

Seit Dienstag sind 206 neue Fälle hinzugekommen. Mit Stand 7. Dezember sind wieder vier weitere Personen in Zusammenhang mit Corona verstorben – seit Pandemiebeginn sind 301 Menschen zu beklagen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden derzeit 65 bestätigte und 7 Verdachtsfälle isoliert behandelt. Intensivmedizinisch versorgt werden 12 Patienten, die auch alle beatmet werden müssen. Das Gesundheitsamt hat am Dienstag 171 Abstriche durchgeführt. Die Inzidenz liegt derzeit bei 1138,2 und die Hospitalisierung bei 27,5.

Klinik-Personal arbeitet an „Belastungsgrenze“

Besonderes die Hospitalisierung bereitet Landrätin Petra Enders (Linke) große Sorgen. Nicht nur, dass sich immer mehr Menschen infizieren und auf der Intensivstation liegen, auch das Personal arbeitet „an der Belastungsgrenze.“ Bereits jetzt sei ein Drittel krankgeschrieben, auch wegen Corona, aber vor allem wegen Erschöpfung, sagt Enders. Ihre Sorge sei es, dass das Gesundheitssystem zusammenbreche. „Ich habe Angst davor, dass die Ärzte irgendwann entscheiden müssen, wen sie behandeln, wer die besseren Überlebenschancen in diesem Moment hat“, so Enders. „Da dürfen wir nicht hinkommen.“

Auch deshalb fordert sie erneut den Katastrophenfall für Thüringen und wird vom CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Bühl auch unterstützt: „Die Lage ist ernst und Besserung ist noch nicht in Sicht. Der Katastrophenfall in Thüringen wird dieser Situation gerecht, damit Ämter und Dienststellen strukturiert und unbürokratisch zusammenarbeiten können. Auch die Mobilisierung von Katastrophenschutzkräften für Pflege und Krankeneinrichtungen wäre möglich, sowie die Finanzierung geklärt. Allein den Katastrophenfall für den Kreis auszurufen hätte nicht diesen Effekt.“