Ilm-Kreis-Landrätin kritisiert Bund und Länder

Ilm-Kreis. Petra Enders ist enttäuscht vom Flüchtlingsgipfel und begründet ihre Einschätzung.

Landrätin Petra Enders (parteilos) kritisiert die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels, vor allem weil die Kommunen nicht mal mit am Tisch sitzen durften. „Wieder einmal ist es eine Entscheidung aus der Berliner Blase heraus, ohne die Situation an der Basis zu berücksichtigen. Blinder Aktionismus hilft uns hier nicht weiter und untergräbt das bereits stark schwindende Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger in die Politik noch weiter“, erklärt Petra Enders in einer Mitteilung.

Sie vermisse zum Beispiel eine Lösung hinsichtlich der Schaffung sozialverträglichen Wohnraumes, sowohl für Flüchtlinge als auch für die Menschen vor Ort, die unter der stetig steigenden Teuerung leiden. „Wir brauchen zeitnah Förderprogramme für die Schaffung von Wohnraum. Sonst verschärft sich das soziale Ungleichgewicht noch weiter, was zwangsläufig zu einer Befeuerung der Neiddebatte führt“, so Enders.

Beim Flüchtlingsgipfel hatten sich Bund und Länder auf die Aufstockung der Bundesmittel um eine Milliarde Euro zur Finanzierung der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr verständigt. Thüringen werde wohl rund 26 Millionen Euro erhalten.