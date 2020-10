Ilm-Kreis: Liebevolles Engagement für sterbende Menschen

Der Deutsche Hospiztag soll aufmerksam machen. Er soll an die liebevolle Arbeit Ehrenamtlicher erinnern, die sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. Sprich der heutige 14. Oktober soll zeigen, dass sterbenden Menschen und deren Angehörige in diesen schweren Stunden nicht alleine sein müssen und auf den Hospizdienst bauen können – auch in Zeiten von Corona.

Kirsti Senff, Koordinatorin des Malteser Hospizdienstes in Arnstadt, wünscht sich, dass die Familien in diesen Ausnahmesituationen die Hemmschwelle verlieren und den Weg zum Hospizdienst finden. Denn noch immer würden sich die Menschen nicht trauen, über Ängste und Sorgen zu sprechen, so Senff. Normalerweise seien am Deutschen Hospiztag auch Veranstaltungen, die auf die Arbeit aufmerksam machen. Doch die Corona-Krise hat Kirsti Senff und ihrem Team einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie sind nun vorrangig telefonisch erreichbar, helfen mit ihrer Stimme und geben Betroffenen ein Ohr zum Zuhören.

Vier Mitstreiter sind noch keine 30 Jahre alt

Im Ilm-Kreis arbeiten derzeit 66 Ehrenamtliche im Hospizdienst, hinzukommen noch sechs in der Ausbildung. Das Team verjüngt sich allmählich, worüber sich Kirsti Senff sichtlich freut. „Dadurch ist gewährleistet, dass die Arbeit weiter fortgeführt wird.“ Vier junge Menschen sind in ihrem Team, die unter 30 Jahren sind, und drei von ihnen seien bereits von der Bundesfamilienministerin dafür ausgezeichnet worden. Die Koordinatorin lobt das Engagement, denn sie seien mit Herz und Verstand dabei. Beeindruckend finde sie auch, dass hinter den Ehrenamtlichen Familien stehen, die es möglich machen, in die Sterbebegleitung zu gehen.

Beim ersten Kontakt wird mit der Koordinatorin besprochen, was für die kranken Menschen und für die Angehörigen hilfreich sein kann. Besonders der „persönliche Gewinn“ durch die menschliche Zuwendung eines ehrenamtlichen Begleiters wird erwogen. Wie die Unterstützung gestaltet wird, hängt wesentlich von den Wünschen ab. Die Begleitung findet sowohl in der privaten Wohnung als auch in Seniorenheimen, Krankenhäusern und Einrichtungen der Behindertenhilfe statt – immer unter Wahrung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen, betont Kirsti Senff. „Die speziell geschulten Ehrenamtlichen schenken den Menschen gerne ihre Zeit und Aufmerksamkeit, sind Gesprächspartner, leisten fast freundschaftliche Hilfe oder wachen am Bett“, so die Arnstädter Koordinatorin. In der Regel sind die Malteser zwei Stunden pro Woche bei den Kranken, bei Bedarf auch gerne mehr.

Für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die chronisch erkrankt sind, sowie deren Familien, bieten die Malteser ebenfalls Ehrenamtliche unterschiedlichen Alters an, die auf diese Aufgabe vorbereitet wurden.

Heute zum Deutsche Hospiztag wünscht sich Kirsti Senff, dass der ehrenamtliche Dienst noch mehr in den Fokus rückt und sich die Tätigkeit etabliert.

Kontakt: Kirsti Senff, 03628 585466, Kirsti.Senff@malteser.org