Es heißt ja immer so schön: Die heutige Jugend taugt nichts, früher war da mehr Zucht und Ordnung, was man denen sagt geht zum einen Ohr rein und zum anderen gleich wieder raus, die halten sich nicht an Regeln. Weit gefehlt. Zumindest, was die derzeitigen Coronaregelungen betrifft.

Es ist ein ganz normaler Schultag früh 7 Uhr an der Bushaltestelle am Anger in Elxleben. Dort warten Kinder und Jugendliche auf den Schulbus der Linie 353 von Osthausen kommend zur Saalfelder Straße in Arnstadt. sie wollen zur Grundschule, zur Regelschule oder ins Gymnasium in Kirchheim, Ichtershausen oder Arnstadt. Die meisten von ihnen haben schon bei der Begrüßung an der Haltestelle die Masken auf, spätestens als der Bus kommt ziehen auch die anderen sie über Mund und Nase.

Nur eine Ausreißerin ganz hinten im Bus

Im Bus dann Überraschendes: Alle, die dort schon sitzen und die Zugestiegenen behalten sie auch auf – und zwar genau dort, wo sie hingehören. Egal ob die Brille beschlägt, ob sie beim Quatschen stört, beim noch schnell mal die Matheaufgaben vergleichen oder beim einfach noch mal kurz noch ein Nickerchen machen. Es gibt nur eine Ausreißerin ganz hinten im Bus, der spätestens in Kirchheim recht voll wird. Bei ihr guckt die Nase raus, aber auch das wird dann korrigiert. Von selbst. Ansonsten alles vorbildlich – die Fahrt dauert immerhin fast eine dreiviertel Stunde – auch wenn man einigen ansieht, dass es sie vielleicht doch schon ein bisschen nervt. „Ich finde es gut, dass sich alle dran halten und die Masken tragen, dadurch wird doch das Risiko für uns und auch für alle anderen viel kleiner“, sagt der zwölfjährige Mario aus Elxleben während der Fahrt.

Beim Aussteigen ist Gedrängel nicht zu vermeiden, aber auch da haben alle ihre Masken noch auf. Foto: Robert Schmidt

Niclas Poller, seit gut zweieinhalb Jahren Busfahrer beim Ilmenauer Omnibusverkehr, muss natürlich in allererster Linie auf den Verkehr achten – nicht jeder möchte wohl die Verantwortung für 40, 50 oder mehr Kinder und Jugendliche hinter sich im Bus haben. Aber zumindest beim Einsteigen achtet er auf die Maskenpflicht, er läuft an einer Haltestelle auch mal kurz nach hinten und weist auf noch freie Sitzplätze hin, während der Fahrt gibt es dann auch schon mal einen Blick mehr in den Spiegel, ob alle halbwegs geordnet abläuft. Und das tut es.

Faust an Faust und mit einem lässigen „Hey, Alter“

Natürlich ist das mit dem Abstand halten im Bus schwierig – wenn nicht unmöglich. Ab Kirchheim müssen ein paar Kinder und etwas Ältere stehen. Auch beim Ein- oder Aussteigen gibt es Gedrängel und manchen Stups gegen den Schulranzen, der bei den Kleinen fast so groß ist wie der Viertklässler selbst. Und nach dem Aussteigen wird dann vor allem bei Mädchen erstmal geknuddelt und gedrückt, als hätte es kein Gestern gegeben. Jungs sind da cooler, die machen das mit Faust an Faust und einem lässigen „Hey, Alter“.

Alles in allem: Hut ab vor den Kindern und Jugendlichen. Denn Busfahrer Poller kann da ganz andere Geschichten erzählen – wie wohl viele seiner Zunft. Zwei ältere Damen saßen mal bei ihm im Bus – ohne Maske und gemütlich essend. Vier Mal ermahnte er sie, vier Mal vergeblich. Erst als er auf freier Strecke hielt und sie rauszuschmeißen drohte, geruhten die beiden – wenn auch maulend – ihre Masken aufzusetzen. „Kinder und Jugendliche halten sich größtenteils an die Regeln – vor allem auf dem Land. Bei Erwachsenen oder im Stadtverkehr ist das dann leider schon anders“, sagt er.