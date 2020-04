Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilm-Kreis: Mehr Schutz für Hebammen

Schützen will der Kreis nicht nur das angestellte medizinische Personal. „Wir haben auch 15 freiberuflich arbeitende Hebammen, die Frauen in einer für sie so wichtigen Zeit begleiten“, sagte Landrätin Petra Enders (Linke). Für sie wurde Schutzbekleidung samt Masken angeschafft, die die Hebammen auf der Geburtsstation der Ilm-Kreis-Klinik erhalten.

Die Hebammen hatten zuvor kritisiert, dass sie selbst kaum in der Lage seien, sich den Schutz zu beschaffen, da er meist vergriffen sei. Schwangere Frauen werden auch dann betreut, wenn sie sich mit Corona infiziert haben. Dann gelten aber natürlich besondere Vorsichtsmaßnahmen.