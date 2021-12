Ilm-Kreis: Neues Konzept für Biosphärenreservat Thüringer Wald

Das Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald hat einen großen Flächenanteil am Ilm-Kreis. (Archivfoto)

Ilm-Kreis. Die neue Entwicklungsstrategie zum Biosphärenreservat Thüringer Wald enthält 71 Projekte mit Chancen für mehr Nachhaltigkeit und Entwicklung der Region.

Ein umfassendes Paket aus Leitbildern, Zielen und Projektideen enthält das neue Rahmenkonzept für das Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald, das unter Beteiligung regionaler Akteure auch aus dem Ilm-Kreis für die kommenden zehn Jahre erarbeitet wurde. Kommunen, Bürger, Vereine, Institutionen, Land- und Forstwirte, Touristiker, Verkehrsunternehmen, Kultureinrichtungen, Bildungsträger, Wissenschaftler und viele weitere brachten sich umfassend ein, heißt es in einer Mitteilung. Die Entwicklungsstrategie enthält 71 Projekte mit Themen wie Waldumbau, Erhalt der Bergwiesen oder Verbesserung touristischer und kultureller Angebote. Ziel ist es, die Chancen durch mehr Nachhaltigkeit aufzuzeigen und einen weiteren Mehrwert für die Region zu schaffen. Bedingt durch die Pandemie war eine feierliche Übergabe des Rahmenkonzeptes an die Kommunen und alle Beteiligten in Präsent nicht möglich, wird aber online zur Verfügung gestellt. Auf www.biosphaerenreservat-thueringerwald.de/de/Rahmenkonzept können sich auch die Bürger umfassend darüber informieren.