Ilm-Kreis: Nur noch 18 Fleischverarbeiter

ARCHIV - Schweinehälften hängen in einem Schlachthof in Mannheim.

Ilm-Kreis. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist für das geplante Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischwirtschaft.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert Bundestagsabgeordnete aus dem Ilm-Kreis auf, in Berlin für das geplante Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischwirtschaft zu stimmen. Corona-Ausbrüche in mehreren Fleischunternehmen hätten gezeigt, wohin die Missstände führen können.