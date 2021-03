Ilm-Kreis: Nur wenige Besucher im Kreistag erlaubt

So dicht nebeneinander wie in vorigen Legislaturperioden sitzen die Kreistagsmitglieder in der Stadthalle schon seit einem Jahr nicht mehr.

Ilm-Kreis. Anfragen können im Vorfeld schriftlich gestellt werden.

Die nächste Sitzung des Kreistages soll am Mittwoch, 21. April, um 14 Uhr in der Stadthalle Arnstadt in der Brauhausstraße 1-3 stattfinden.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstellung der neuen Leiterin des Rechtsamtes sowie des neuen Kämmerers im Landratsamt, die Entscheidung zum Anbau an die Arnstädter Robert-Bosch-Regelschule, Nachträge zum Wirtschaftsplan der Ilm-Kreis-Kliniken, des Medizinischen Versorgungszentrums und der IOV Omnibusverkehr Ilmenau, die Änderung des Konzeptes für die Stützpunkt- und Schwerpunktfeuerwehren sowie die Übergabe der Jahresrechnung.

Wie immer gilt ein strenges Hygienekonzept und eine Begrenzung der Teilnehmerzahl. Aufgrund der Schulnetzplanung rechnet Landrätin Petra Enders (Linke) mit größerem Bürgerinteresse. Deshalb habe man geschaut, wie man auf dem Rang der Stadthalle weitere Besucherplätze schaffen könne. Mehr als acht seien aber nicht möglich gewesen.

Nach wie vor besteht deshalb auch die Möglichkeit, Anfragen an den Kreistag vorab schriftlich zu stellen. Anfragen sind zu richten an das Kreistagsbüro, Ritterstraße 14 in 99310 Arnstadt oder per Mail an kreistag@ilm-kreis.de.