Ilm-Kreis: Onlineseminar zu Fragen der Pflege

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Ein Onlineseminar zur Pflegebedürftigkeit bietet die IKK classic am 30. Juni an. Mitglieder aller Krankenkassen können sich anmelden:

Unter dem Titel „Pflegebedürftig – was steht mir zu?“ bietet die Krankenkasse IKK classic am Donnerstag, 30. Juni, um 17 Uhr ein Onlineseminar an. Die Pflegeberater Thomas Peter und Maik Purrotat erklären, welche Leistungen in den einzelnen Pflegegraden enthalten sind, wie sie beantragt werden und was sich hinter Pflegegeld, Sachleistungen und Kombinationsleistungen verbirgt. Die Anmeldung ist unter https://seminaranmeldung.ikk-classic.de möglich. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Interessierte aller Krankenkassen offen.