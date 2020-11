Auf der Zielgeraden befinden sich die Sanierungsarbeiten im ehemaligen Neideckgymnasium. Schon bald sollen die Regelschüler vom Rabenhold an den Schlossplatz umziehen. Doch ein Problem ist bislang noch ungelöst: Sie haben keine Schulsporthalle.

Zwar gibt es am Schlossplatz eine kleine Halle, aber die genügt den heutigen Anforderungen an den Schulsport nicht. „Notwendig ist eine Zweifelderhalle“, betonte Landrätin Petra Enders (Linke) im Bauausschuss des Kreistages. Die Verwaltung ging bereits auf Suche und wurde auf dem Grundstück des in wenigen Gehminuten erreichbaren Melissantes-Gymnasiums fündig. Dort steht eine Einfeldhalle, die in einem schlechten Zustand ist.

Kleines Grundstück der Stadt müssten hinzukommen

Dass die Kosten einer Sanierung den Nutzen bei Weitem übersteigen würden, bestätigte auch der Ausschussvorsitzende Benno Kaufhold (CDU). Der Kreis schlägt vor, die marode Halle abzureißen und an ihrer Stelle eine Zweifelderhalle zu errichten. Dann stünde für den Schulsport genug Platz zur Verfügung. Außerdem soll es Gespräche mit der Stadt Arnstadt geben. Denn für den Neubau würde man ein kleines benachbartes Grundstück der Stadt, das ungenutzt ist, benötigen. Brauche die Stadt weitere Hallenplätze für die Vereine, sei auch eine Kostenbeteiligung am Neubau denkbar und der Bau einer Dreifelderhalle. Wenn der Kreistag am Mittwoch tagt, soll er einen Grundsatzbeschluss fassen, ob dieser Plan weiterverfolgt wird. Wenn ja, würde eine Machbarkeitsstudie erarbeiten, um einen Fördermittelantrag stellen zu können.

Skepsis war bei Benno Kaufhold dennoch spürbar. Das Schulnetz in Arnstadt werde gerade geändert. Am Rabenhold werde eine Halle saniert, die dann nur noch von einer Grundschule genutzt werde. Neue Kapazitäten seien dennoch nötig, so die Landrätin. „Die Schülerzahlen in Arnstadt steigen weiter“, betonte sie. Der Kreistag tagt am kommenden Mittwoch ab 14 Uhr in der Stadthalle in Arnstadt.