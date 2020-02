Ilm-Kreis: Politiker reagieren auf Wahl Kemmerichs

Schockstarre, Überraschung, Freude – die Politiker im Ilm-Kreis reagieren emotional auf die Wahl des neuen Ministerpräsidenten. Erst nach über drei Stunden, mehreren Pausen und drei Wahlgängen geht der FDP-Chef Thomas Kemmerich als Sieger hervor. Er setzt sich mit einer Stimme mehr gegen Bodo Ramelow (Linke) durch – 45 zu 44 Stimmen.

Linke-Politikerin Anke Hofmann-Domke spricht von einer „Schockstarre“. „Mir ist angst und bange.“ Sie ringt um Worte, denn mit einem solchen „überraschenden Ergebnis“ habe sie nicht gerechnet. Es ist nur eine Stimme, die Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten (MP) macht. „Das war vor fünf Jahren auch so, da erhielt Bodo Ramelow auch nur eine Stimme mehr.“ Doch dass sich Thomas Kemmerich mit Hilfe der AfD zum MP wählen lässt, bezeichnet sie als „Wahnsinn“. Der AfD-Kandidat Christoph Kindervater sei nur „ein Spielball“ gewesen und die Linke-Politikerin ist sich sicher, dass es vorher Absprachen gab. „Und das passt nicht zu meinem Demokratieverständnis.“ In ihren Augen wäre es ehrlich gewesen, wenn die AfD auch im dritten Wahlgang ihren Kandidaten zurückgezogen hätte. „Aber so ein politisches Taktieren ist einmalig, das habe ich in 37 Jahren politischer Arbeit noch nicht erlebt.“

„Erschrocken“ ist auch Martina Lang, SPD-Politikerin. Es sei zwar knapp, aber auch die Arnstädter Stadträtin ist sich sicher, dass sich im Vorfeld abgesprochen wurde. „Herrn Kemmerich als MP hat der Wähler nicht gewollt.“ Und sie bezweifle auch, dass er Akzeptanz im Landtag finde. Denn schließlich sei er mit Hilfe der AfD gewählt worden. Martina Lang spricht sich für Neuwahlen aus.

Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling (Grüne) nennt das Wahlergebnis eine „Katastrophe.“ Die Stimmung im Landtag sei gemischt – zwischen Enttäuschung, Wut und Freude. Es sei ein „Dammbruch“, dass Thomas Kemmerich sich „mit Stimmen der Faschisten zum Ministerpräsidenten wählen lässt.“ Und die CDU würde dabei mitmachen. „Und diese Machtpolitik zieht in Berlin ein Beben nach sich.“ Eine Simbabwe-Regierung (FDP/CDU/SPD/Grüne) lehnt Madeleine Henfling: „Wir haben in den letzten Wochen schon vernünftig gearbeitet und verantwortungsvoll gehandelt. Nun gehen wir in die Opposition.“

„Ich bin zufrieden, sehr zufrieden“, sagt Rüdiger Schmitt von der AfD. Er habe mit dem Ergebnis gerechnet und freue sich. Ihr Ziel wäre gewesen, die rot-rot-grüne Regierung abzuwählen und das sei ihnen gelungen. Die Vorgehensweise seiner Partei bezeichnet er als „politische Taktik.“ Dabei sei Christoph Kindervater kein Spielball gewesen. „Er ist kein Mitglied, hat sich für die AfD aufstellen lassen und in den ersten beiden Wahlgängen Stimmen gezogen.“ Doch im dritten Wahlgang bekommt der eigene Kandidat keine Stimmen mehr, sie fallen auf Thomas Kemmerich. „Politik ist ein schmutziges Geschäft.“

Martin Mölders, FDP-Kreisvorsitzender, ist „sehr überrascht“ und habe nicht damit gerechnet. „Unser Wahlziel war, Rot-Rot-Grün abzuwählen und das ist uns gelungen.“ Dass dies mit Hilfe der AfD-Stimmen geschieht, sieht er nicht als problematisch an. „Dann dürften wir ja kein Gesetzt mehr auf den Weg bringen, weil wir Angst haben müssten, dass die AfD auch ihre Stimme dafür gibt.“ Zur Herangehensweise von Kemmerich sagt er: „Hätte die AfD ihren Kandidaten im dritten Wahlgang zurückgezogen, hätte sich Thomas Kemmerich nicht aufstellen lassen.“ Doch so, sagt Martin Möllers, sei der FDP-Chef ein Vertreter der Mitte und stehe zwischen AfD und Linke. „Und ich denke, das ist genau der Reiz.“ Nun heiße es, Verantwortung zu übernehmen und Mehrheiten zu finden. „Eine Minderheitsregierung kann jetzt vernünftig sein, dann gibt es weniger Ideologiespiele.“

„Wir erleben im Thüringer Landtag ein kalkuliertes Chaos, in dem die AfD die Hauptrolle spielt. Der Wählerwille wird völlig auf den Kopf gestellt, indem eine Fünf-Prozent-Partei einen Regierungschef stellt“, reagiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski. Er ist gleichzeitig der Kreisvorsitzende im Ilm-Kreis. Das „taktische Verhalten der AfD“ zeige, dass sie es mit „einem eigenen Kandidaten nicht ernst gemeint hat“, sondern die „bürgerlichen Parteien vorführen wollte – mit Erfolg.“ Es zeuge von einem „mangelnden politischen Gespür, dass die Fraktionen von FDP und CDU im Thüringer Landtag in diese ‚Falle‘ getappt“ seien. „Dass die FDP die AfD als Steigbügelhalter akzeptiert, ist beschämend und eine Zäsur in der deutschen Parteien- und Parlamentsgeschichte.“ Sollte die CDU Thüringen sich in einer Regierung unter Kemmerich engagieren, wird der „Makel dieser Wahl mithilfe der AfD auch an ihr kleben und sie verlöre weiter an Glaubwürdigkeit“, findet Tankred Schipanski deutliche Worte.