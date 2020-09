Pure Idylle erlebt man an der Talsperre Erletor. Aufgestaut wird die Finstere Erle zur Trinkwasserversorgung. Die Talsperre wurde 1968 in Betrieb genommen.

Ilm-Kreis. ADFC rät Radfahrenden, Verpflegung selbst mitzunehmen. Tour am 6. September führt am Finsterberg vorbei und ist 60 Kilometer lang.

Uwe Schmidt vom ADFC Ilm-Kreis lädt am Sonntag, 6. September, alle Radfreunde zur Tour an, die am Finsterberg vorbei zur Erletor Talsperre führt. „Wir werden wegen des Zustandes der Wege nicht auf den Gipfel fahren. Das besondere Highlight dieser Tour ist die Talsperre Erletor.“