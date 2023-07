Ilm-Kreis schafft gemeinsam mehr als 300.000 Kilometer beim Stadtradeln

Auch in diesem Jahr haben sich wieder unzählige Menschen am Stadtradeln beteiligt und somit nicht nur etwas für ihre Gesundheit, sondern auch für den Klimaschutz getan.

Stadtilm. Stadtradeln 2023: Aktivste Radlerinnen und Radler aus Stadtilm, Ilmenau und Arnstadt geehrt. Eine Stadt liegt bei der Teilnehmerzahl weit vorn.

Auch in diesem Jahr kann sich die Bilanz des Stadtradelns im Ilm-Kreis sehen lassen. Schulen, Vereine und Unternehmen haben sich alle mächtig ins Zeug gelegt, um so viele Kilometer wie möglich zu radeln und dabei nicht nur etwas für die Gesundheit, sondern auch für den Klimaschutz zu tun. Die aktivsten Teams des Kreises sowie der Städte Arnstadt, Stadtilm und Ilmenau wurden am Dienstag im Rathaussaal in Stadtilm ausgezeichnet.

In der Summe wurden im Ilm-Kreis von knapp 1800 Teilnehmern mehr als 321.000 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht einer CO 2 -Einsparung von rund 52 Tonnen. Im Vergleich der Kommunen waren die Radler aus Ilmenau beim Wettbewerb am aktivsten: „Fast die Hälfte aller Radler kommen aus Ilmenau“, sagte Bürgermeisterin Beate Misch (CDU) und betonte, dass dort das Fahrrad trotz der Mittelgebirgslage gern als Fortbewegungsmittel im Alltag genutzt werde.

Viele bekannte Gesichter, aber auch neue Teams

Zwar konnten in Ilmenau die Zahlen aus dem Rekordjahr 2022 nicht erreicht werden, doch eine positive Tendenz ist klar erkennbar: 844 Aktive fuhren in 49 Teams 144.000 Kilometer und haben 23 Tonnen CO 2 gespart. „Auch heute sind bei der Siegerehrung wieder viele bekannte Gesichter dabei. Wir freuen uns aber auch über die vielen neuen Teams“, so Misch.

Auch Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (Freie Wähler) beglückwünschte die Preisträger sowie allen Radlern zur Teilnahme. „Vielleicht können wir durch das Stadtradeln auch Schwachstellen bei den Radwegen im Ilm-Kreis finden und diese gemeinsam angehen“, sagte Petermann. Auch in Stadtilm war die Beteiligung wieder sehr gut. So stieg die Zahl der gefahrenen Kilometer von 26.000 in 2022 auf 34.000 in diesem Jahr. 148 Radler in 15 Teams sparten rund sechs Tonnen CO 2 ein.

Ebenso waren die Arnstädter wieder mit von der Partie, „doch es gab deutlich weniger Teams und Teilnehmer“, bedauerte Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). So ist auch die Zahl der Kilometer von 174.000 in 2022 auf 105.000 in 2023 zurückgegangen. Die Ursache sei schwer auszumachen, „aber wir freuen uns über jeden der 508 Teilnehmer.“ In Arnstadt wurden 17 Tonnen CO 2 eingespart.

Die Stadtchefs machten deutlich, dass der Radverkehr ein wichtiges Thema sei. Dies zeige auch die Mitgliedschaft der Städte und des Kreises in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Thüringen. So soll der Radverkehr im Alltag gestärkt, die Verkehrssicherheit für Radler erhöht und das Fahrrad zu einem gleichberechtigten Verkehrsmittel neben dem Auto gemacht werden.

Das sind die Preisträger beim Stadtradeln im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis

Platz 1: Regelschule Am Schloss Neideck Arnstadt (24.777 Kilometer)

Platz 2: Regelschule Geschwister Scholl Ilmenau (22.305 Kilometer)

Platz 3: Gymnasium Melissantes Arnstadt (19.331 Kilometer)

Arnstadt

Platz 1: Regelschule Am Schloss Neideck Arnstadt (24.777 Kilometer)

Platz 2: Gymnasium Melissantes Arnstadt (19.331 Kilometer)

Platz 3: N3 Sportverein (9156 Kilometer)

Ilmenau

Platz 1: Regelschule Geschwister Scholl Ilmenau (22.305 Kilometer)

Platz 2: Technische Universität Ilmenau (17.008 Kilometer)

Platz 3: Gymnasium Am Lindenberg Ilmenau (10.461 Kilometer)

Stadtilm

Platz 1: Team 2-Radhaus-Allianz Hiersche (13.384 Kilometer)

Platz 2: weckhey e.V. (6661 Kilometer)

Platz 3: Fit for Fire – Feuerwehr Stadtilm-Mitte (5296 Kilometer)

Unternehmensradeln

Platz 1 über 100 Mitarbeiter: Technische Universität Ilmenau (17.008 Kilometer)

Platz 1 30 bis 100 Mitarbeiter: BoschSolar@Bike (4059 Kilometer)

Platz 1 unter 30 Mitarbeiter: Team 2-Radhaus-Allianz Hiersche (13.384 Kilometer)