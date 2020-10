Ilm-Kreis: Technik behindert Polizei-Petition

92 Unterschriften. Ernüchternd ist der Blick auf die Petitionsplattform des Thüringer Landtags. Seit mehreren Tagen steht dort die von der Arnstädter Stadträtin Eleonore Mühlbauer (SPD) eingereichte Petition namens „Unsere Polizei gehört in die Innenstadt“. Doch die Zahl der Zeichner hält sich in Grenzen.

„Wir benötigen deutlich mehr Unterschriften, damit wir unser Anliegen in einer Anhörung vorbringen können“, weiß Mühlbauer. Dass es so schleppend vorangeht, wundert sie indes nicht. „Die Plattform hakt“, weiß sie aus etlichen Telefonaten.

Wer abstimmen will, muss sich zunächst einmalig registrieren. Schon das ist eine Hürde, an der mancher Bürger scheitert. Entweder, weil er keine E-Mail-Adresse hat. Oder weil es ihm nicht gelingt, das Formular zu Ende auszufüllen. Immer wieder bricht der Vorgang ab. „Mit einer Bekannten habe ich es drei Stunden lang versucht. Dabei ist sie eigentlich internetaffin“, sagt Mühlbauer.

Technische Schwierigkeiten vertreiben Bürger

Von anderen Zeichnungswilligen erfuhr sie, dass die zwar auf der Plattform registriert sind, die eigentliche Stimmabgabe aber nicht angenommen wurde, so dass sie zwei- bis dreimal ihr Glück versuchen mussten. „Das demotiviert“, so die Politikerin.

Mühlbauer führte in den letzten Tagen diesbezüglich viele Telefonate. Unter anderem mit Andreas Bühl (CDU), den sie bat, in der Landtagsverwaltung nachzuhaken, was mit der Plattform los ist.

Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Anja Müller (Linke), weiß um die technischen Schwierigkeiten. In letzter Zeit häufen sich die Probleme, so ihre Erfahrung. Im Hintergrund werde zwar an einer Modernisierung der Plattform gearbeitet. Das löse aber das grundsätzliche Problem nicht: In Thüringen sind Petitionen derzeit nur online möglich. Was einen Teil der Bürger ausschließt.

Auch weiß sie, wie schwierig es ist, Bürgern zu vermitteln, dass sie auch dann ihr Online-Votum abgeben müssen, wenn sie bereits bei einer Straßensammlung für dieselbe Sache votiert haben.

Petition fordert modernere Petitionsplattform

Eleonore Mühlbauer hätte auch ohne die über 2000 gesammelten Unterschriften die Petition abgeben können, sagt Müller – zumal der Stadtrat dafür votiert hat, dass man die Sache unterstützt. Doch selbst bei den Kommunalpolitikern hakt es: Bislang hat nur ein Teil der Stadträte digital abgestimmt, auch der Bürgermeister oder Landtagspolitiker Andreas Bühl fehlen noch. Dabei drängt die Zeit, am 2. November endet die Mitzeichnungsfrist. Und eine Anhörung gibt es nur dann mit Sicherheit, wenn 1500 Bürger unterschrieben haben. Sind es weniger, gibt es Ermessensspielräume.

Immerhin: Am 29. Oktober ist der Petitionsausschuss zu Gast in Arnstadt, will sich selbst von der bürgerunfreundlichen Lage der Polizeistation im Bierweg ein Bild machen.

Mit den technischen Problemen, die eine Online-Petition mit sich bringt, sind die Arnstädter übrigens nicht alleine. Auch bei anderen Petitionen geht es kaum voran. In Kürze wird sogar eine Petition veröffentlicht, die fordert, dass die Petitionsplattform modernisiert wird. „Das Thema bewegt die Menschen“, ist sich Anja Müller sicher.

Interessierte können sich hier registrieren und für die Polizei-Petition abstimmen: https://petitionen.thueringer-landtag.de/