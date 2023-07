Ilm-Kreis: Tipps zu entlaufenen Landschildkröten

Ilm-Kreis. Die Untere Naturschutzbehörde des Ilm-Kreises erhält vermehrt Meldungen von entlaufenen oder gefundenen Landschildkröten.

In den vergangenen Wochen hat die Untere Naturschutzbehörde des Ilm-Kreises vermehrt Meldungen von entlaufenen oder gefundenen Landschildkröten erhalten und gibt deshalb Tipps, wie unerwünschte Freigänge vermieden können. So sollten Freigehege regelmäßig auf mögliche Schlupflöcher, Kletterhilfen oder Untergrabungen kontrolliert werden. Bei Suche und Identifikation entwischter Schildkröten kann eine Fotodokumentation von der Ober- und Unterseite des Panzers sowie markanter Merkmale des Tieres helfen. Ist ein Tier entlaufen, sollte dies per E-Mail an: u.nuessler@ilm-kreis.de oder unter Telefon: 03628/738676 an die Untere Naturschutzbehörde sowie an die Tierheime der Region gemeldet werden. Dort gibt es auch Auskünfte über gefundene Tiere.