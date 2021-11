Ilm-Kreis: Tipps zur Entsorgung von Bioabfällen bei Frost

Ilm-Kreis. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Ilm-Kreises gibt Tipps, damit die Bioabfälle in den Tonnen im Winter nicht anfrieren.

Rund 5000 Tonnen Bioabfall fällt jährlich im Ilm-Kreis an. Im Hinblick auf die kalte Jahreszeit bittet der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis (AIK) die Bürger um besondere Mithilfe. Denn frieren Abfälle in den Behältern an, können die Tonnen nicht vollständig geleert werden. Doch das muss nicht sein. „Generell sollten Bioabfälle nicht feucht in der Tonne entsorgt werden. Besser ist es, die Abfälle abtropfen zu lassen und sie in Zeitungs- oder Küchenpapier einzuwickeln, bevor sie in die Biotonne gegeben werden“, erklärt Ronny Bössel, Betriebsleiter des AIK.

Hilfreich sei auch, die leere Tonne mit zusammengeknülltem Zeitungspapier oder Pappe auszulegen, um Feuchtigkeit zusätzlich zu binden. Solche Zwischenlagen verhindern zudem, dass sich die Bioabfälle zu stark verdichten. Ist die Tonne voll, sollten keine zusätzlichen Abfälle hineingepresst werden. Frieren die Abfälle dennoch an, können sie mit einem Spaten vorsichtig von der Innenwand gelöst werden. Sollte der Abfallbehälter aufgrund Frosts oder starker Verdichtung nicht vollständig geleert worden sein, besteht laut Mitteilung des AIK kein Anspruch auf eine gebührenfreie Nachentleerung.

Mehr Infos unter Telefon: 03628/738921 oder auf www.aik.ilm-kreis.de.