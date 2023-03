Ilm-Kreis: Verschiebung der Müllentsorgungstermine

Ilm-Kreis. Aufgrund der Osterfeiertage kommt es zu Terminverschiebungen bei der Abfallentsorgung im Ilm-Kreis. Das ist zu beachten:

Aufgrund der Osterfeiertage ergeben sich Änderungen bei der Abfallentsorgung im Ilm-Kreis. So verschiebt sich laut einer Mitteilung des Abfallwirtschaftsbetriebs die Montagsentsorgung am 3. April auf Samstag, 1. April. Zudem werden die Entsorgungstermine für Bio- und Restmüll vom Karfreitag, 7. April, auf den Gründonnerstag, 6. April, vorverlegt. Auch alle weiteren Entsorgungen ab Dienstag, 4, April, bis Karfreitag, 7. April werden einen Tag früher durchgeführt. Die Termine ab Dienstag, 11. April, verschieben sich hingegen um einen Tag nach hinten.

Weiterhin sei zu beachten, dass sich in einigen Orten vergleichbare Veränderungen hinsichtlich der Entsorgungstermine der Papiertonnen sowie der gelben Säcke beziehungsweise gelben Tonnen ergeben können.

Die Müllumladestation in Wolfsberg bleibt am Karsamstag, 8. April, für alle Anlieferungen geschlossen. Dasselbe gilt für die Verbandsdeponie Rehestädt in der Zeit vom 3. bis 8. April aus technischen Gründen. Die Kompostieranlage Langewiesen hat ab Samstag, 1. April, erstmalig wieder von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Weitere Infos zur Feiertagsentsorgung unter: www.aik.ilm-kreis.de