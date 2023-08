Ilm-Kreis: Vom Wolf über Wilddiebe bis zur Rangerwanderung

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Das Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald bietet auch im August vielfältige Veranstaltungen für die ganze Familie an.

Naturinteressierte Kinder und Erwachsene können auch im August zusammen mit Rangern, Landschafts- und Naturführern die Besonderheiten und Einmaligkeiten des Unesco-Biosphärenreservats Thüringer Wald entdecken. So erfahren die Besucher bei Rangerwanderungen, wofür die Modellregion von internationalem Rang eigentlich steht, was das Reservat so besonders macht, und können sich selbst einen Eindruck von der Landschaft, von Flora und Fauna machen. Im Rahmen des Familienprogramms stehen thematische Veranstaltungen zu Wolf, Luchs und Wildkatze, zu Naturentdeckungen oder zum Leben unter der Baumrinde auf dem Programm.

Mittwochs und samstags wird zur Wanderung „Auf den Spuren der Wilddiebe eingeladen. Dann erzählt Partner-Naturführer Jens Schmidt in der freien Natur Geschichten von Wald und Wilderern. Jeden Donnerstag bietet Jens Schmidt zudem eine Wanderung mit dem Titel „Unsere Waldzeit“ an, einen Spaziergang durch die Natur mit zünftiger Thüringer Brotzeit.

Das Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald ist eines von 18 Biosphärenreservaten in Deutschland. Mit einer Fläche von 337 Quadratkilometern und der ersten Anerkennung durch die Unesco im Jahr 1979 gehört es zu den ältesten Biosphärenreservaten des Landes.

Ausgedehnte Bergmischwälder, blütenreiche Bergwiesen, klare Bergbäche und kleine Moore prägen die Natur- und Kulturregion im mittleren Thüringer Wald zwischen Ilmenau, Suhl, Oberhof, Masserberg und Schleusingen. Rund 2600 heimische Tierarten und 1900 heimische Pflanzenarten finden dort einen Lebensraum.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen im Biosphärenreservat gibt es online unter: www.biosphaerenreservat-thueringerwald.de.