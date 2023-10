Ilm-Kreis: Waldböden als natürliche Kohlenstoffspeicher

Waldböden speichern drei- bis viermal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre. (Symbolfoto)

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Waldböden gelten als die ursprünglichsten Böden überhaupt. Deshalb haben Forstleute bei der Waldpflege den Bodenschutz fest im Blick.

Im Laufe von etwa 12.000 Jahren nach der letzten Eiszeit haben sich die heutigen Waldböden entwickelt, die Grundlage zur Bildung der Waldgesellschaften auch im Ilm-Kreis wurden. „Die sich über Jahrtausende entwickelten Waldböden bestimmen maßgeblich die darauf wachsenden Baumarten und deren Struktur“, sagt Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt.

So wachsen auf überschwemmten Böden die Auenwälder, auf lehmig-kalkreichen Böden laubholzreiche Mischwälder und auf kargen, steinreichen Böden nadelholzreiche Hochgebirgswälder. „Der moderne Mensch hat diese natürliche Entwicklung über Jahrhunderte vielfach modifiziert, indem er etwa Feuerholz dem Wald entnahm, Vieh in den Wald eintrieb, bestimmte Baumarten anbaute oder auch übernutzte und damit selten werden ließ“, so Gebhardt.

Der Naturwald wich dem Kulturwald, um eine kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Trotz der über Jahrhunderte teils intensiven Nutzung der Wälder gelten Waldböden als die ursprünglichsten Böden überhaupt. Sie sind zudem eine wertvolle Ressource, Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen und speichern drei- bis viermal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre.