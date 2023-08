Ilm-Kreis wappnet sich für den Klimawandel

Ilm-Kreis. Arnstadt, Ilmenau und Stadtilm nutzen verschiedene Strategien von mehr Begrünung bis Wasserzugang, um gegen Hitze und Trockenheit vorzugehen.

Die Auswirkungen des Klimawandels verstärken sich jährlich. Die „Thüringer Energie und Green-Tech-Agentur“ verzeichnet in ihrem Maßnahmenkatalog zur Klimaanpassung des Ilm-Kreises aus dem Jahr 2018 einen Temperaturanstieg von einem Kelvin zwischen 1961 und 2016.

„Vor allem der nördliche Ilm-Kreis ist bereits stark von Hitze und Trockenheit betroffen“, sagt Felix Schmigalle, Klimaschutzmanager des Ilm-Kreises. Das sei unangenehm und verursacht schweren Schaden. Die Folgen sind bereits in Arnstadt zu sehen. „Die Fichte kann im Wald heutzutage nicht mehr überleben“, erklärt Amtsleiter für Stadtentwicklung, Miklós Szatmári. Denn neben Tier, Mensch und Vegetation leide auch die Infrastruktur der Stadt unter den klimatischen Bedingungen – deutlich wird das bereits am Straßenbelag.

„Um den Auswirkungen entgegenzuwirken, muss mehr Grün in und um Arnstadt geschafft werden“, erklärt Szatmári. Einiges sei bereits getan worden: Kontinuierliche Suche nach Flächen, auf denen Bäume, Hecken oder Sträucher gepflanzt werden. Gewässer wie die wilde Weiße sollen renaturiert werden. Das Wasser spielt auch eine wichtige Rolle: Ende des Jahres soll ein Trinkbrunnen auf dem Theatervorplatz aufgestellt werden. Auch bei anderen Baumaßnahmen seien die Wasserspender ein Teil der Überlegungen.

„Zudem treibt der Stadtforst im Umfeld der Kernstadt weiter intensiv den Waldumbau an“, erklärt Szatmári. Nicht angepasste Bäume sollen gegen hitzeresistenten Arten getauscht werden. Auch in Baumaßnahmen sollen Klima-Strategien mit einfließen.

Trinkwasserbrunnen und Pflanzen in der Stadt

Illusionen dürfe es dabei aber auch keine geben. Der Prozess sei damit keinesfalls abgeschlossen. „Das wird eine Generationenaufgabe bleiben“, so Szatmári. Von Hoch- und Tiefbau bis zum Stadtgrün: Die Aufgabe sei insgesamt ein komplexer und integrativer Prozess verschiedener Bereiche; auch finanziell ist es ein Großprojekt. Zur Lösung des Problems sei die Stadt auch auf das Mitwirken von Bürgern, insbesondere Grundstückbesitzern angewiesen – beispielsweise durch die Vermeidung von einer vollständiger Versiegelung des eigenen Hofs. Er empfiehlt zudem Gründächer oder Grünflächen. Fördermittel für ein gesamtumfassendes Klimakonzept seien beantragt. Darin sollen Konzepte auf alle Ortsteile individuell angepasst bei Kampf gegen Hitze und Trockenheit helfen.

„Ilmenau wünscht sich explizit ein Konzept, in dem sowohl Klimaschutz als auch die Klimaanpassung betrachtet und angegangen werden“, so Schmigalle. Die Stadt will dieses Jahr ihr bisheriges Energie- und Klimakonzept erneuern. Dort sollen Strategien und Maßnahmen zu Schutz und Anpassungen miteinander integriert werden. Auch dort finden sich Planungen von Bau bis Pflanzungen.

Bei einem Vergleich zwischen Ilmenau und Arnstadt sieht Schmigalle beide Städte auf dem Weg, dem Klimawandel zu begegnen. Allerdings würde er die Schaffung von zusätzlichem Personal begrüßen, deren Aufgabe speziell in Begleitung dieser Prozesse liegt, sprich Klimawandel- oder Klimaschutzmanager. Das sei derzeit weder in Arnstadt noch Ilmenau der Fall. Es werde aber daran gearbeitet. Ein wichtiger Punkt ist die Finanzierung. Das sei, seiner Meinung nach, nicht das Problem und sollte nicht als Ausrede verwendet werden, um Maßnahmen schleifen zu lassen. „Das Geld ist da; dafür gibt es beispielsweise die Sonderzuweisung-Klimaschutz.“

Der Wald als wichtiger Teil zur Verbesserung des Stadtklimas

Neben Arnstadt und Ilmenau hat auch Stadtilm die Stadtplanung an die veränderten Klimaumstände angepasst. Es wird unter anderem auf klimaresistente Baumarten gesetzt. Für Bürgermeister Lars Petermann (FWG) ist dies eine vordringliche Aufgabe. Denn der Wald sei Treibhausgasfilter, Temperaturregulierer, Sauerstoff- sowie Wasserspeicher in einem. Insbesondere Großgrün soll als Schattenspender die Aufenthaltsqualität an öffentlichen Orten wie dem Marktplatz oder in den Stadtilmer Kindergärten verbessern. Dazu werden auch Parkplätze begrünt. In der Erfurter Straße sei dies bereits geschehen. „In Kürze folgt außerdem ein zweiter Parkplatz in der Weimarischen Straße“, sagt Petermann.

Ein weiterer Punkt seien Erfrischungs- und Abkühlungsmöglichkeiten, wie der Eckholdtsbrunnen auf dem Marktplatz. Neben begehbaren Stellen an der Ilm und am Wehr sollen in Zukunft auch das städtische Schwimmbad für Erfrischung und Abkühlung sorgen, dessen Sanierung im Juli angefangen worden ist.