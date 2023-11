Ilm-Kreis: Warnung vor Asbestgefahr bei Gebäudesanierung

Ilm-Kreis. Wenn Altbauten im Ilm-Kreis zur Asbestgefahr werden: Gewerkschaft IG Bau fordert Info-Kampagne für Bauarbeiter und Heimwerker

Tonnen von asbestbelastetem Baumaterial stecken im Ilm-Kreis in Altbauten: „Von 1950 bis 1989 kamen Asbest-Baustoffe intensiv zum Einsatz. Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Gebäude, das in dieser Zeit gebaut, modernisiert oder umgebaut wurde, Asbest gibt“, sagt Ralf Eckardt von der Gewerkschaft IG Bau.

Nun spricht die IG Bau von einer neuen „Asbest-Gefahr“: „Wir stehen am Anfang von zwei Sanierungsjahrzehnten. Die energetische Gebäudesanierung wird enorm an Fahrt aufnehmen. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, wird auch im Ilm-Kreis in den nächsten Jahren ein Großteil der Altbauten angefasst“, so Eckardt.

Gesundheitsrisiken durch Einatmen von Baustaub

Wenn diese Altbauten bei der Sanierung dann zu Baustellen werden, seien die Gesundheitsrisiken für Bauarbeiter, aber auch Heimwerker durch das Einatmen von Baustaub mit krebserregenden Asbestfasern groß. Diese unsichtbare Gefahr sei nur schwer zu erkennen, die Langzeitfolgen nicht zu unterschätzen.

Mit einem Maßnahmenpaket will die IG Bau dem entgegentreten und hat zentrale Forderungen für mehr Schutz vor Asbest vorgelegt. „Es geht dabei um bessere Informationen über Asbest-Gefahren bei Gebäuden, um die Förderung von Asbest-Sanierungen und vor allem auch um konsequenten Arbeitsschutz. Denn der bevorstehende Sanierungsboom darf nicht zu einer Krankheitswelle führen“, warnt Eckardt. Zudem wird ein Schadstoff-Gebäudepass mit unterschiedlichen Gefahrenstufen für die jeweilige Asbest-Belastung eines Gebäudes gefordert.

Mehr Informationen gibt es per E-Mail an: erfurt@igbau.de