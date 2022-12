Ilm-Kreis: Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ zur Vielfalt im Beruf

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Projekte von Azubis für solidarisches Miteinander und gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz gesucht. Preisgeld von bis zu 1000 Euro.

Zur Teilnahme am Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ ruft die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) alle Auszubildenden aus dem Ilm-Kreis auf, die sich für Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz engagieren,

„Ob auf der Baustelle, in der Gebäudereinigung oder im Blumengeschäft – Menschen unterschiedlicher Herkunft kommen kaum irgendwo so nah zusammen wie am Arbeitsplatz“, sagt Ralf Eckardt, Bezirksvorsitzender der IG Bau Erfurt. Allerdings beobachte er mit Sorge, dass Populisten und rechte Stimmungsmacher versuchen, die Belegschaften zu spalten. „Es ist genauso falsch wie absurd, Menschen anderer Nationalität oder Hautfarbe für die Inflation oder die Krisenpolitik verantwortlich zu machen. Hetze und Diskriminierung haben im Betrieb nichts verloren. Das, was die Rote Karte im Fußball ist, ist die Gelbe Hand im Betrieb.“ Die Gelbe Hand werde jährlich an Auszubildende vergeben, die sich mit einem Projekt um Vielfalt im Beruf verdient gemacht haben. Die Preisgelder liegen bei 1000 Euro für den ersten, 500 Euro für den zweiten und 300 Euro für den dritten Platz. Einsendeschluss ist der 16. Januar.

Infos unter: www.gelbehand.de