Ilm-Kreis: Zuschuss für die Klassenfahrt und warme Kleidung

Was tun, wenn die Klassenfahrt der 16-jährigen Zwillinge das Familienbudget übersteigt? Oder wenn eine alleinstehende Mutter nicht genügend Geld hat, um für ihre schnell wachsenden Kinder vor dem Winter warme Schuhe und Jacken zu kaufen? Nicht immer kann in dem Fall die Kleiderkammer helfen, auch wenn diese derzeit gut gefüllt ist.

Annekathrein Schlegel, Leiterin der Kreisdiakoniestelle in Arnstadt, hört immer wieder von Armut, Benachteiligung, drohender Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen, weil das Geld in ihren Familien so knapp ist. Manchmal sind es alltägliche Dinge wie Schulmaterial – oder es fehlt an Taschengeld für eine Mutter-Kind-Kur. Deshalb initiierte die Sozialpädagogin 2007 den Kindernothilfefonds für Arnstadt und Umgebung, der zunächst im Bereich Arnstadt und Umgebung half. Gespeist wird er aus Spenden, die meisten gehen jetzt in der Vorweihnachtszeit ein.

Inzwischen teilen sich das Marienstift Arnstadt und der Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau die Trägerschaft über den Fonds, der seit 2017 offen für Familien aus dem gesamten Ilm-Kreis ist.

Probleme in den Städten ähneln sich

So hat der Spendenbeirat immer wieder auch Anträge aus Ilmenau auf dem Tisch. Die Probleme, mit denen sich die Familien dort herumschlagen, würden sich sehr ähneln, weiß Annekathrein Schlegel. Sie berät und entscheidet gemeinsam mit Pfarrer Thomas Kratzer aus Arnstadt sowie Yvonne Bamberg aus Ilmenau im Spendenbeirat über jeden Antrag. „Wir sind hier keine Geldausgabestelle“, stellt sie klar. Im Rahmen der Lebensberatung geben die Mitarbeiterinnen in den beiden Kreisdiakoniestellen Unterstützung, sie verweisen auch an andere Hilfsangebote. Nur geprüfte Anträge werden an den Spendenbeirat weitergeleitet, dafür müsse man die finanziellen Verhältnisse offen legen. Das sei den meisten peinlich. „Aber für viele ist es auch wichtig, mit ihrer Problematik angehört zu werden“, betont Thomas Kratzer.

Vor Kinderarmut dürfe man nicht die Augen verschließen. Häufige sind Erkrankungen der Grund, durch die Eltern – häufig alleinerziehende Mütter oder Väter – in die Arbeitslosigkeit abrutschen. Aber auch Trennung, Umzug oder ein Trauerfall können ein finanzielles Loch reißen.

Regelmäßig Hilfe aus der Schweiz

Pro Jahr werden etwa 30 Anträge bewilligt, pro Familie liegt die Höchstgrenze einmalig bei 200 Euro. Für die Hilfe sorgen zahlreiche Spender. So überweist ein Mann aus der Schweiz, der über das Internet von dem Projekt erfuhr, jeden Monat einen festen Geldbetrag. In Arnstadt können Gemeindemitglieder ihren freiwilligen Gemeindebeitrag für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stellen, wobei der Hilfsfonds eine Option ist.

Und immer wieder unterstützen Unternehmen aus der Region die Aktion – so wie Kati Amberg mit ihrem Steuerbüro. Sie stellte Ende September ihre neuen, barrierefreien Geschäftsräume in einer ehemaligen Lackfabrik in der Plaueschen Straße ihren Kunden und Geschäftspartnern vor und bat darum, auf Blumen zu verzichten und stattdessen zu spenden. Sie wollte, dass das Geld in der Region eingesetzt wird und findet es gut, dass beim Kindernothilfefonds alles den bedürftigen Familien zugute kommt, ohne Abzug von Werbe- oder Verwaltungskosten.

Rote Box für die Spenden

Die Steuerberaterin stellte für ihre Gäste eine rote Box auf, die für weitere Aktionen wiederverwendet werden kann. Einige Mandanten hätten sich sehr großzügig gezeigt, auch die Mitarbeiter beteiligten sich, sagt Kati Amberg. Sie rundete die Summe auf 1000 Euro auf. Annekathrein Schlegel und Thomas Kratzer bedankten sich bei der Übergabe herzlich für dieses Engagement.

Ebenfalls in diesem Tagen übergaben die Mitarbeiterinnen der Arnstädter Buchhandlung weitere 1450 Euro, dabei handelt es sich um den Erlös des traditionellen Bücherflohmarktes zum Arnstädter Stadtfest. Die Buchhandlung unterstützt bereits seit Jahren den Kindernothilfefonds.