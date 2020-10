Zwei weitere Corona-Infektionen wurden am Dienstag beim Gesundheitsamt des Ilm-Kreises gemeldet. In die Statistik der bestätigten Covid-19-Fälle geht allerdings nur eine der Erkrankungen ein, da die zweite infizierte Person nicht im Ilm-Kreis lebt.

229 Fälle standen zu Buche. Momentan gibt es 14 aktive Fälle, die sich ebenso wie ihre Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. 208 Betroffene gelten als genesen, sieben sind verstorben. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden drei Verdachtsfälle isoliert behandelt. Die im Ilm-Kreis lebende Person, die sich neu infiziert hat, hat sich im privaten Umfeld angesteckt. Die zweite infizierte Person ist eine Kontaktperson des positiven Falles in der Seminargruppe an der Technischen Universität Ilmenau, die am 9. Oktober gemeldet wurde.