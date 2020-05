Ilm-Kreis. In der nächsten Kreistagssitzung am 20. Mai dürfen alle Mitglieder wieder persönlich anwesend sein.

Ilm-Kreistag wieder in der Stadthalle Arnstadt

Die Kreistagssitzung am Mittwoch nächster Woche, 20. Mai, wird wieder in der Arnstädter Stadthalle und mit persönlicher Anwesenheit aller Kreistagsmitglieder stattfinden. Das kündigte Landrätin Petra Enders (Linke) am Montagabend im Bau- und Wirtschaftsausschuss an. „Wir können das unter Einhaltung aller notwendigen Regeln wie die für den Abstand und für die Hygiene verantworten. Die Stadthalle ist dafür groß genug“, sagte sie. Auch alle nachfolgenden Sitzungen der verschiedenen Ausschüsse des Gremiums sollen dann wieder ganz normal und nicht mehr per Telefonschalte erfolgen.

Ob es dann auch bald wieder Termine der Ausschüsse vor Ort – etwa zur Besichtigung von Bauvorhaben oder ähnlichem – geben wird, soll zeitnah entschieden werden.