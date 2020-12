Ilmenau: Adventslesen in der Grundschule

Noch vor dem Lockdown wurde in der Staatlichen Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau die Vorweihnachtszeit zum Vorlesen genutzt. In diesem Jahr ist wegen Corona alles anders. Die Schulleiterin Kathrin Lemke und die Stellvertreterin, Kerstin Scholz-Wagner lasen an verschiedenen Tagen selbst vor. Gemäß der Hygieneverordnung der Schule in getrennten Klassen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Bühl, der in den letzten Jahren Gastvorleser war, schickte in diesem Jahr ein Buchgeschenk an die Schule. Der Förderverein hat wieder einen Weihnachtsbaum gesponsert, der festlich geschmückt, im Innenhof der Schule steht.