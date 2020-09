Ilmenau: Eigenes Geschäft als Traum

Ilmenau. Syrer Hisham Zaal macht eine Ausbildung zum Verkäufer in Ilmenau. Der 21-Jährige will später Marktleiter werden.

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?„Ich möchte etwas erreichen und nicht einfach nur arbeiten gehen“, sagt Hisham Zaal. Der 21-jährige stammt aus Syrien und absolviert gerade sein zweites Lehrjahr zum Verkäufer im Einzelhandel. „Sehr wahrscheinlich kann er das dritte Lehrjahr dranhängen und den Abschluss zum Einzelhandelskaufmann schaffen“, sagt Thomas Sander, Chef des gleichnamigen Edeka-Marktes in Ilmenau. Ziele hat Hisham auf jeden Fall, sein Traum ist es, einmal selbst Marktleiter zu sein, sein eigenes Geschäft zu haben.