Ilmenau: Jazzband trifft auf peruanische Cajon-Meisterin

Konzepte der spektralen Musik werden bei einem Konzert am 25. August in Ilmenau mit traditionellen und modernen Rhythmen verbunden. (Symbolfoto)

Das letzte Sommerkonzert dieses Jahres des Jazzclub Ilmenau bestreitet die Band „Redbank“ am kommenden Freitag, 25. August, gemeinsam mit der Multiinstrumentalistin Laura Robles im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Der Gitarrist Jordan White gründete die Gruppe Redbank Anfang des Jahres 2019. Er hatte zum Ziel, Konzepte aus der spektralen Musik von Gerard Grisey und Kaija Saariaho in Kombination mit Ideen traditioneller und moderner Musik aus Mali, Mosambik und Kuba in einem semi-improvisierten Kontext zu erkunden, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Gemeinsam mit Lorenz Heigenhuber am Kontrabass, Georg Demel an der Posaune und Max Stadtfeld am Schlagzeug bildet Jordan White ein Quartett, das mit einer großen klanglichen und zeitlichen Bandbreite aufwarten kann. Sie wollen musikalisch Neues schaffen. Gleich, sind in ihrem subjektiven Verständnis aber auch in Traditionen verankert.

Im Rahmen ihrer derzeitigen Tournee arbeiten „Redbank“ mit der peruanischen Cajon-Meisterin und Multiinstrumentalistin Laura Robles zusammen.

Mehr Infos und Tickets unter: www.jazzclub-ilmenau.de