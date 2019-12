Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilmenau: Kammerchor mit besonderem Adventssingen

Am 3. Advent waren am Kranz die Lichter angezündet und strahlten am frühen Sonntagabend in der katholischen Kirche mit sanftem Licht Wärme aus. Traditionsgemäß wie seit vielen Jahren gab der Kammerchor der TU in diesem Gotteshaus mit hervorragender Akustik sein Weihnachtskonzert. Gemeindereferentin Claudia Wienerke fand zur Begrüßung von Chor und Publikum sehr persönliche Worte. Um die Wirkung von Musik und Chorgesang auf den Tonschöpfer und die Zuhörer als Rezipienten plastisch zu beschreiben, berief sie sich auf ihren Freund, der als Musiker und Komponist kreativ ist. Seine Freude über ein neues Werk sei immer dann am größten, wenn seine Musik aufgeführt wird, die Herzen der Menschen erreicht und dort spürbare Freude stiftet. Ihr Wunsch, dass dieses Stiften von Freude auch heute zum dritten Advent bei diesem Konzert geschehen möge, war schon nach den ersten beiden Liedern „Sind die Lichter angezündet“ und „Tochter Zion“ und bevor sie diese Hoffnung aussprach, in Erfüllung gegangen. Nach dem Eingangslied brandete spontan und völlig zu Recht der Applaus auf. Der Hinweis auf dem Programmzettel zum vorgeschriebenen Applaudieren nach den Gesangsblöcken fehlte diesmal und so brach aus den Zuhörern die Zustimmung und sofortiges Lob heraus, ganz ohne Zurückhaltung. Urplötzlich war die gewohnte, gewisse akademische Steifheit des Chores wegapplaudiert, was der adventlichen Stimmung und der Kommunikation zwischen Chor und Publikum recht zuträglich war. Was im Gegensatz zu Weihnachtskonzerten vergangener Jahre auffiel, war auch die Liedauswahl. Nur vier fremdsprachliche Lieder, davon ein sehr anmutiges in polnischer Sprache, standen gegen elf deutsche Weihnachtslieder und Lobgesänge auf Gott.

Helge Mammen wartete mit einem literarischen Intermezzo einer besonderen Weihnachtsgeschichte auf. Foto: Karl-Heinz Veit Ob die Programmauswahl, welche auf Abwechslung und Kontraste setze, auf Zuhörerwünsche zurückgeht, bleibt vermutlich Chorgeheimnis. Aus Zuhörersicht gab es etliche wertgeschätzte, neu Aha- Erlebnisse, zu denen das sehr ermunternde Solo von Sopranistin Cornelia Frankenberg gehörte. Ihr solistischer Einschub in den Chorgesang des Liedes „I want to thank you, Lord“ vor der Pause riss das Publikum mit und hoch. Helge Mammen füllte die Pause mit einem literarischen Intermezzo einer besonderen Weihnachtsgeschichte, über ein sehr besonderes „Engelsorchester“, dessen gut 80 Jahre währende Geschichte bilderreich beschrieben wurde. Manuel Bethe schrieb den Chorsatz zum Lied „Guten Abend, schön Abend“, der dieses bekannte Weihnachtslied im völlig neuen Gewand erscheinen ließ. Arne Puschnerus als langjähriger Chorleiter, der den Stab an Bethe weitergab, steuerte seinen Chorsatz zum Bach’schen Weihnachtslied „Ich steh an deiner Krippen hier“ bei. Und fast zum Schluss hielt mit dem Lied „s Rachermannel“ die erzgebirgische Weihnacht Einzug und animierte die Zuhörer sogar zum verhaltenen Schunkeln. Leutselig kam diesmal der Chor unter der Leitung von Manuel Bethe mit seinem Weihnachtsprogramm daher, was seiner Popularität zuträglich und der künstlerischen Qualität keineswegs abträglich war.