Musikfreunde aus Ilmenau und dem Umland erlebten in der Ilmenauer Jakobuskirche ein prachtvolles Konzert. Diese erstmalige und hoffentlich nicht einmalige Aufführung von Musik für Frauenstimmen, Orgel & Harfe ist der Corona- Pandemie geschuldet und dieser zu verdanken.

Nach all den Corona- Einschränkungen musste Hans-Jürgen Freitag ein neues Musikkonzept mit wesentlich weniger Akteuren als ursprünglich geplant erfinden. Seine neuen Überlegungen, mit Frauenstimmen, Orgel & Harfe ein Konzertprogramm zusammenzufügen und nach nur recht kurzer Probenzeit aufzuführen, nahmen mit Probenbeginn Mitte September klare Gestalt an. Die personelle Mischung von semiprofessionellen Laien- das sind neun Sängerinnen aus dem Bachchor und dem Vokalensemble St. Jakobus, mit den Profis als Solosopran Julia Preußler, Kathleen Ziegner, Soloalt Karin Eger und als Instrumentalisten Organist Rufus Brodersen und Harfenistin Sophie Garric- bot die Garantie für ein Konzertieren unter der Leitung von Kantor Freitag auf sehr hohem künstlerischen Niveau.

„Hebe deine Augen auf“ – das Engels-Terzett aus dem Oratorium „Elias“ op.70 für drei Frauenstimmen, war der Konzerteinstieg, der alle Konzertbesucher aufhorchen ließ. Was für die singenden Damen und die „Zugpferde- Solistinnen“ galt, traf im gleichen Maße für beide Instrumentalisten zu. Mit Rufus Brodersen hatte Hans-Jürgen Freitag einen absolut souverän agierenden Kollegen verpflichtet. „Bachs Triosonaten sind für jeden Organisten Stücke mit einem hohen spielerischen Schwierigkeitsgrad, weil jede Hand und die Füße eine Trio- Stimme zu spielen haben, die ihre eigene Spieltechnik erfordert“, meinte er im Gespräch.

Was sich so leicht und fließend anhörte, wie Bachs Orgel-Trio, „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ BWV 655“ aus den „Leipziger Chorälen“, erzwingt vom Organisten ein Höchstmaß an Konzentration und Spielfertigkeit. Rufus Brodersen erfüllte diesen Anspruch, wie auch die Harfenistin Sophie Garric als Solistin und beim Ensemblespiel.