Ilmenau: Kotbeutel nicht an Spielplätzen entsorgen

Ilmenau. Die Stadtverwaltung Ilmenau bittet Hundehalter darum, Tüten mit Hundekot nicht in den Mülleimern auf Spielplätzen zu entsorgen.

Die Stadtverwaltung Ilmenau appelliert an Hundebesitzer, Kotbeutel nicht in Abfallbehältern an Spielplätzen zu entsorgen. Nach mehreren Hinweisen von Eltern sei inzwischen damit begonnen worden, die betreffenden Mülleimer mit Aufklebern zu markieren. Dabei gehe es ausdrücklich nur um Behältnisse, die sich in direkter Nähe von Spielgeräten und Sitzgruppen befinden.

Rund 1500 Restmüllbehälter in der Stadt

In Ilmenau und den Ortsteilen gibt es insgesamt rund 1500 Restmüllbehälter. Davon befinden sich rund 130 auf den 53 Spielplätzen. Ausgenommen von der Hundekotentsorgung sind damit weniger als zehn Prozent. Sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen stehen im Umfeld alternative Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. Allein in der Kernstadt gebe es 30 Hundetütenspender.

Ohnehin sind Hunde auf Spielplätzen nicht erlaubt, doch seien gerade in der jüngeren Vergangenheit die am schnellsten erreichbaren Abfallbehälter für die Entsorgung von Hinterlassenschaften genutzt worden, obwohl sich Hundetoiletten in der Nähe befinden. Besonders betroffen sei der Spielplatz am Gleisdreieck im Wohngebiet Am Stollen.