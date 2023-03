Ilmenau: Lehre und Ausbildung beim Tag der offenen Tür im Blick

Ilmenau. Das Staatliche Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau lädt am Standort Ilmenau zu einem Tag der offenen Tür ein.

In Vorbereitung auf das neue Lehr- und Ausbildungsjahr führt das Staatliche Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau am Samstag, 11. März, 9 bis 12 Uhr, am Standort in Ilmenau, Am Ehrenberg 1, einen Tag der offenen Tür durch. Man freue sich, vor allem die Regelschüler der 8. bis 10. Klassen mit ihren Eltern in modernen Fachkabinetten und Werkstätten begrüßen zu können, heißt es in der Ankündigung. Schüler berichten über ihre Erfahrungen.

Am Staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau können die Allgemeine Hochschulreife im beruflichen Gymnasium in den Fachrichtungen Wirtschaft und Technik sowie die Fachhochschulreife in Wirtschaft/Verwaltung und Gesundheit/Soziales erworben werden. Auch der Haupt- und der Realschulabschluss können nachgeholt werden. Besucher können sich über die Inhalte des Berufsschulunterrichts in kaufmännischen, Elektro- und Glasberufen, Mechatroniker, Produktionstechnologe und Forstwirt informieren.

Unternehmen und Institutionen präsentieren ihre freien Ausbildungs- und Studienplätze, dazu gehören Bundespolizei, Bundeswehr und Thüringer Polizei. Im benachbarten Christlichen Jugenddorf Ilmenau kann man die Werkstätten und das Wohnheim besichtigen.