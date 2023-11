Ilmenau: Mit Mario Basler durch die Welt des Fußballs

Spannende Anekdoten aus der Welt des Fußballs erzählt Mario Basler in seinem Programm „Basler brennt“ am 24. November in der Festhalle Ilmenau. (Symbolfoto)

Ilmenau. Auf seiner Livetour „Basler brennt“ kommt Mario Basler am 24. November um 20 Uhr in die Festhalle in Ilmenau. Tickets gibt es hier:

Auf seiner Livetour „Basler brennt“ macht der ehemalige deutsche Fußballspieler und spätere Trainer Mario Basler am Freitag, 24. November, um 20 Uhr auch Halt in der Festhalle in Ilmenau. Bei dem fast zweistündigen Programm wird der deutsche Fußball auf eine grandiose Weise dargestellt, heißt es in einer Mitteilung.

Basler präsentiert Geschichten und Anekdoten rund um den FC Bayern München und die Nationalmannschaft, aber auch Episoden aus seinem Privatleben. Eine volle Spielzeit lang nimmt er das Publikum mit auf eine Reise durch die Welt des Fußballs – mit seinem persönlichen, unverblümten Blick und immer auch einer nötigen Portion Selbstironie.

Tickets gibt es unter: www.ticketshop-thueringen.de.