„Oehrenstock kann zufrieden sein!“ Diese Bilanz zog Ortsteilbürgermeister Wolfram Lortsch (parteilos) in der jüngsten Ortsteilratssitzung, als es um den Haushaltsplan für 2021 ging. Die vom Ortschaftsrat eingereichten Vorschläge, insbesondere die Instandhaltung des „Haus des Gastes“, wurden in den Haushaltsplan aufgenommen.

Auch die stückweise Sanierung der Verbindungsstraße von Oehrenstock nach Ilmenau, beginnend mit dem Brückenbauwerk im Schortetal, fand Zustimmung bei den Ortschaftsräten. Bis zum 17. Dezember hat Oehrenstock nun Zeit, bei der Stadt Ilmenau eine Stellungnahme abzugeben. Beanstandungen oder Nachforderungen wird es nicht geben. Lortsch dankte den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für deren Einsatzbereitschaft, für ihre Jugendarbeit und das gesellschaftliche Engagement des Feuerwehrvereins. Wehrführer David Feuerpfeil, Jugendwartin Mandy Conrady-Stöhr und Ehrenfried Hörold vom Verein bekamen zudem 700 Euro aus dem Ortsbudget für die weitere Arbeit von Wehr und Verein. „Wir werden das Geld nutzbringend einsetzen“, versprach Feuerpfeil.

Bürger Gerd Hofmann lobte den frisch ertüchtigten Ortsfunk. Hofmann äußerte obendrein den Wunsch zur Installierung einer zu schaltenden Außenbeleuchtung an der Feuerwehreinfahrt am „Haus des Gastes“. Ortsteilbeauftragter Michael Geiß nahm diesen Wunsch mit in die Stadtverwaltung.

Gelöst ist dank des zweimaligen Bauhofeinsatzes inzwischen das Problem der Oberflächenwasserführung „An der Lehde“, so Lorsch. Positiv geäußert habe sich die Stadt auch dazu, das Glockenhaus auf dem Friedhof erhalten zu wollen. Jetzt sei die Kirchgemeinde als Eigentümerin gefordert, ihren Anteil an der nicht billigen Sanierung zu erbringen. „Die Planungsarbeiten sollen zeitnah beginnen, aber die Fertigstellung wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken“, meinte Lortsch.