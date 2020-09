Ilmenau: Polizei berät Gewaltopfer

Am Elxlebener Weg erinnert ein geschmücktes Fahrrad an die Frau, die dort von ihrem Expartner überfahren und getötet wurde.

„Hanna“ ist der Name einer mobilen Interventionsstelle, bei der sich Opfer von häuslicher Gewalt und Stalking beraten lassen können. Das Beraterteam ist am Dienstag, 8. September, von 13 bis 16 Uhr zu Gast in der Polizeiinspektion in der Ackermannstraße 1 in Ilmenau. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Betroffene Frauen und Männer sind gleichermaßen angesprochen. Sie brauchen sich nur an der Pforte melden.