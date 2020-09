Ilmenau: Ratten am Containerstandplatz

Die illegalen Müllablagerungen in der Rottenbachstraße lockten unter anderem Ratten an.

Vermüllte DSD-Containerstandorte für Pappe, Papier, Plastik, Altglas und Altkleider werden in Ilmenau zunehmend zum Problem. Schon zum Jahresbeginn gab die Stadtverwaltung Ilmenau die Standplätze an der Jugendherberge sowie in der Ziolkowskistraße auf, da die illegalen Ablagerungen dort nicht mehr in den Griff zu bekommen waren. Nun soll auch der Standplatz in der Rottenbachstraße temporär geschlossen werden.