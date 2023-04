Ilmenau: Stammtisch zur Wohnungspolitik

Der Landtagsabgeordnete Christian Schaft (Die Linke) veranstaltet regelmäßig politische Stammtische in seinem Wahlkreisbüro in Ilmenau. (Archivfoto)

Zum wohnungspolitischen Stammtisch lädt der Landtagsabgeordnete Christian Schaft (Linke) am Donnerstag, 20. April, um 18 Uhr in das Wahlkreisbüro Zinxx, Karl-Zink-Straße 2, in Ilmenau ein. Themen sind unter anderem steigende Mieten, Wohnungsleerstand im ländlichen Raum und Klimaschutz beim Wohnungsbau. Zu Gast ist die Landtagsabgeordnete Ute Lukasch, die als Sprecherin für Wohnungspolitik für Fragen zur Verfügung steht. Um Bestätigung der Teilnahme per E-Mail an: buero@zinxx-ik.de oder unter Telefon: 03677/8918077 wird gebeten.