Ilmenau: Übertragung von Gottesdienst aus Kirche

Wegen der Kontaktbeschränkungen dürfen derzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden. Gläubige brauchen dennoch nicht auf Beistand verzichten. Das Studentenradio hsf überträgt am am Ostersonntag um 10 Uhr die Andacht aus der evangelisch-lutherischen Sankt-Jakobus-Kirche in Ilmenau. Das Radio hsf will damit die Gemeinde unterstützen, in der aktuellen Situation ihre Mitglieder zu erreichen. Zu hören ist die Andacht über die lokale UKW Frequenz 98,1 MHz oder im Internet unter: www.radio-hsf.de.