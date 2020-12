Ilmenau: Weihnachtspuppenspiel der KLeinkunstbühne Roda dieses Jahr im Internet zu sehen

Beliebt ist das Weihnachtspuppenspiel, das immer an Heiligabend auf der Kleinkunstbühne in Roda stattfindet. Besucher dürfen diesmal zwar nicht empfangen werden, das Puppenspiel fällt aber dennoch nicht aus. Um 10 Uhr wird „Weihnachten bei Opa Franz“ online übertragen, um 11 Uhr schließt sich das Stück „Der gestiefelte Kater“ an. Zuschauen können Interessierte gratis, sie müssen sich nur zuvor auf der Internetseite der Kleinkunstbühne unter www.tab-roda.de registrieren, damit sie rechtzeitig die Zugangsdaten zum Weihnachtsvergnügen erhalten.