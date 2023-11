Ilmenauer Andreas Bühl wieder Kandidat für Landtagswahl

Die Christdemokraten stellen für den südlichen Ilm-Kreis denjenigen auf, der schon zweimal hintereinander den Wahlkreis gewinnen konnte.

Die Nominierungen der Kandidaten für die Landtagswahlen am 1. September 2024 nehmen Fahrt auf. Bei dieser Wahl ist die Region wieder in zwei Wahlkreise unterteilt. Der Wahlkreis 22 ist der Wahlkreis Ilm-Kreis 1 und entspricht dem südlichen Ilm-Kreis mit dem Suhler Ortsteil Schmiedefeld. Der Wahlkreis 23 ist der Wahlkreis Ilm-Kreis 2 und entspricht dem nördlichen Ilm-Kreis.

Andreas Bühl versuche überall ansprechbar zu sein

Für den Wahlkreis 22 wurde Andreas Bühl (CDU) auf einer CDU-Mitgliederversammlung von 96 Prozent der Mitglieder für die Kandidatur als Wahlkreisbewerber erneut nominiert, teilte der Kreisverband mit. Sich kümmern, sei sein Motto, so Bühl. So habe er allein in diesem Jahr schon 192.000 Euro an Vereinsförderung für 54 Vereine eingeworben. Ob durchweg jeden Monat bei Infoständen, seinen Bürgerstammtischen, online und per sozialen Medien, er versuche überall für die Menschen ansprechbar zu sein. „In meinen Jahren der Tätigkeit im Thüringer Landtag war es mir vor allem wichtig, die Brücke für die Anliegen aus dem südlichen Ilm-Kreis nach Erfurt zu sein“, sagte Andreas Bühl

Laut Bühl müsse sich auch im Land einiges ändern: Thüringen sei an so vielen Stellen zurückgefallen. Das Wirtschaftswachstum läge unter dem Schnitt der neuen Länder, jede zehnte Schulstunde fällt aus und jeder zehnte Schüler habe keinen Abschluss. „Und Ministerpräsident Bodo Ramelow beschäftigt sich lieber mit extra Aufnahmeprogrammen für Flüchtlinge, wo er schon jetzt die Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht im Griff hat“, sagte Bühl.

Andreas Bühl hat den Wahlkreis Ilm-Kreis 1 schon zweimal hintereinander gewonnen: 2019 deutlich gegen den Zweitplatzierten Christian Schaft (Linke) und 2014 knapp vor Eckhardt Bauerschmidt (Linke). Sollte Bühl den Ilm-Kreis 1 das dritte Mal gewinnen, zöge er mit Siegfried Jaschke (ebenfalls CDU, von 1999 bis 2004) gleich.