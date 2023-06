Ilmenauer Band feiert 50. Geburtstag im Prinzenhof

Arnstadt. In den 1980er-Jahren zählt „pro art“ zu den populärsten Bluesformationen in der ostdeutschen Szene.

Zu einem Geburtstagskonzert der Band „pro art“ lädt der Verein IG Jazz Arnstadt am kommenden Freitag, 23. Juni, in den Prinzenhof ein.

Die Musiker von „pro art“ feiern den 50. Geburtstag ihrer Band. Laut Veranstaltern durchlebte die in Ilmenau gegründete Band eine bewegte Geschichte. In den 1980er-Jahren habe sie zu den populärsten Bluesformationen der ostdeutschen Szene gezählt. Dabei seien sie selten zu zwei Konzerten in derselben Besetzung gewesen. An die 100 Musiker sollen die Band mal länger, mal kürzer begleitet haben.

Stilistisch habe die Band viele Richtungen bespielt: von Jazz und Rock bis zu Funk und Souljazz. Der heutige Sound sei insbesondere von Mitglied Andi Geyers Hammond-Orgel und einem vierstimmigen Bläsersatz geprägt. Das Repertoire von „pro art“ sei also umfangreich und vielseitig. Neben Klassikern werden auch eine Reihe von Eigenkompositionen erklingen. Der eingängige Groove und die immer wieder frischen Improvisationsstrecken halten die Stimmung frisch und verwanden jedes Konzert in eine Party.

Die Veranstaltung ist unter freiem Himmel. Der Einlass ist ab 18 Uhr. Das Konzert startet um 20 Uhr.