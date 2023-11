Ilmenauer Goetheschüler packen 38 Schuhkartons für bedürftige Kinder

Ilmenau. Die Goetheschüler und -lehrer haben 38 Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ auf die Reise geschickt.

An der alljährlichen Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ haben sich auch in diesem Jahr wieder viele, viele Menschen beteiligt, darunter auch wieder die Schülerinnen und Schüler der Goetheschule Ilmenau. Die Aktion lief bis vergangenen Montag.

Dafür packten Spender einen Karton für einen Jungen oder ein Mädchen, das sie gerne zu Weihnachten überraschen möchten. Dabei richtet es sich nach dem jeweiligen Alter des zu Beschenkenden, was in das Päckchen gepackt wird. Alle Päckchen werden in der Neuapostolischen Kirche in Ilmenau gesammelt und von dort aus nach Osteuropa und in andere Länder mit bedürftigen Kindern geschickt.

Wie Jana Lüddicke, Lehrerin an der Goetheschule Ilmenau, mitteilt, sei an der Schule in diesem Jahr zum ersten Mal im großen Stil gesammelt worden, das heißt, die ganze Goetheschule habe teilgenommen. Bereits Mitte Oktober habe man begonnen, die Päckchen zu packen und zu sammeln – bis vergangenen Freitag, schreibt sie weiter. Dabei hätten sich ganze Klassen, die von einem Lehrer angeleitet wurden, als auch einzelne Schüler an der Aktion beteiligt. Und die Lehrer hätten ebenfalls selber Päckchen gepackt und beigesteuert. Die Spenden seien im Lehrerzimmer gesammelt, anschließend noch einmal gesichtet und sortiert und schließlich in Kartons verpackt worden. So seien insgesamt 38 Weihnachtspäckchen und Geldspenden zusammengekommen.

Die Geldspenden dienen dazu, die Kosten für den Weitertransport zu decken.

Jana Lüddicke möchte sich an dieser Stelle bei allen Lehrerkollegen, Schülern und Eltern bedanken, die diese Aktion unterstützt haben. Ein großes Dankeschön richtet sie auch an all die Schüler, die beim Tragen geholfen haben. „Manchmal konnte ich den Gang nicht mehr sehen“, erzählt sie schmunzelnd. Sie sei hauptverantwortlich für die Aktion gewesen in diesem Jahr und wurde von der Schulsozialarbeiterin Amira Oppitz und der pädagogische Assistenzkraft Carolin Steinmüller sehr dabei unterstützt.

„Nächstes Jahr wollen wir die 38 noch einmal toppen“, schickt sie schon mal voraus.

Die 38 Kartons sind nun an der Sammelstelle und warten darauf, auf die Reise zu gehen und am Ende Kinderaugen leuchten zu lassen.