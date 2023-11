Ilmenauer Jugendliche erleben Landtagsdebatte vor Ort

Erfurt. Was Jugendliche aus Ilmenau im Landtag erlebten:

In der jüngsten Sitzung des Thüringer Landtags waren 30 Schülerinnen und Schüler der Regelschule „Geschwister Scholl“ aus Ilmenau zu Gast. Sie folgten einem Vortrag sowie Führung durch den Landtag, und durften der Plenardebatte von der Besuchertribüne aus zuhören. Abschließend diskutierten die Schüler mit Landtagsabgeordnetem An­dreas Bühl (CDU/rechts) über aktuelle Themen der Politik. So ging es um das Vereinsleben, die Angebote für Jugendliche im Kinder- und Jugendbeirat und den Lehrermangel an Schulen.